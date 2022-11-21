Direto do Catar: Filipe Souza traz os destaques da cerimônia de abertura da Copa

Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza traz as primeiras impressões sobre o início da Copa do Mundo no Catar e a cerimônia de abertura ocorrida neste domingo (20). Ouça a conversa completa!
ARQUIBANCADA CBN - 21-11-22
Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 17:53
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