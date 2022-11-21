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Arquibancada CBN

Direto do Catar: Filipe Souza traz os destaques da cerimônia de abertura da Copa

Ouça a conversa completa com o comentarista Filipe Souza

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 17:53

Publicado em 

21 nov 2022 às 17:53
Taça da Copa do Mundo é o objeto mais cobiçado pelas 32 seleções que disputam o Mundial
Taça da Copa do Mundo é o objeto mais cobiçado pelas 32 seleções que disputam o Mundial Crédito: Reprodução/inter.hn
Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza traz as primeiras impressões sobre o início da Copa do Mundo no Catar e a cerimônia de abertura ocorrida neste domingo (20). Ouça a conversa completa!
ARQUIBANCADA CBN - 21-11-22

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