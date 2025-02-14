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Arquibancada CBN

Dia de Clássico: Flamengo e Vasco se enfrentam no Maracanã

Ouça os comentários de Filipe Souza

Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 18:25

Publicado em 

14 fev 2025 às 18:25
Flamengo empata com o Vasco no primeiro clássico do ano
Flamengo empatam com o Vasco no primeiro clássico de 2024 Crédito: Gilvan de Souza / CRF
Nesta edição de Arquibancada CBN, o comentarista Filipe Souza faz suas análises para a disputa entre Flamengo e Vasco neste sábado (15), às 21h45, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 14-02-25

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