Dia de Clássico: Flamengo e Vasco se enfrentam no Maracanã

Nesta edição de Arquibancada CBN, o comentarista Filipe Souza faz suas análises para a disputa entre Flamengo e Vasco neste sábado (15), às 21h45, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 14-02-25
Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 18:25
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