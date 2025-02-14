Dia de Clássico: Flamengo e Vasco se enfrentam no Maracanã

Flamengo empatam com o Vasco no primeiro clássico de 2024

Nesta edição de Arquibancada CBN, o comentarista Filipe Souza faz suas análises para a disputa entre Flamengo e Vasco neste sábado (15), às 21h45, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Ouça a conversa completa!