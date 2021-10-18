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Arquibancada CBN

Destaques da rodada: Vasco vence; Flamengo e Galo tropeçam

Ouça o comentarista esportivo Filipe Souza

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 17:41

Publicado em 

18 out 2021 às 17:41
Vasco x Coritiba pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2021 no Estádio São Januário
Vasco x Coritiba pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2021 no Estádio São Januário Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza destaca a vitória do Vasco e o tropeço do Flamengo e do Atlético Mineiro. Ouça os comentários:
Arquibancada CBN - 18/10/2021

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