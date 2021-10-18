Destaques da rodada: Vasco vence; Flamengo e Galo tropeçam

Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza destaca a vitória do Vasco e o tropeço do Flamengo e do Atlético Mineiro. Ouça os comentários:
Arquibancada CBN - 18/10/2021
Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 17:41
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