Desportiva vence o Bangu e assegura a primeira vitória na Série D

Com gol do atacante Weldon no final, a Desportiva venceu fora de casa o Bangu-RJ e agora figura entre as duas melhores equipes do grupo, atrás apenas da equipe carioca. A equipe vinha de um empate e uma derrota e precisava vencer para se manter vivo na disputa para avançar de fase na Série D. Na conversa do Arquibancada CBN, o jornalista Eduardo Dias comenta junto com o goleiro grená Felipe os destaques da partida. O atleta lembra a dificuldade de enfrentar um bom time na casa dele, no Rio. Agora, o desafio é manter o bom resultado em Cariacica. Ouça a conversa completa: