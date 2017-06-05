Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ARQUIBANCADA CBN

Desportiva vence o Bangu e assegura a primeira vitória na Série D

Publicado em 05 de Junho de 2017 às 18:27

Publicado em 

05 jun 2017 às 18:27
Com gol do atacante Weldon no final, a Desportiva venceu fora de casa o Bangu-RJ e agora figura entre as duas melhores equipes do grupo, atrás apenas da equipe carioca. A equipe vinha de um empate e uma derrota e precisava vencer para se manter vivo na disputa para avançar de fase na Série D. Na conversa do Arquibancada CBN, o jornalista Eduardo Dias comenta junto com o goleiro grená Felipe os destaques da partida. O atleta lembra a dificuldade de enfrentar um bom time na casa dele, no Rio. Agora, o desafio é manter o bom resultado em Cariacica. Ouça a conversa completa:
Arquibancada CBN - Eduardo Dias - 05-06-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados