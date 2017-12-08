Desportiva libera todos os atletas para negociarem com outros clubes

Dois dias depois da prisão do presidente eleito do clube, Edney Costa, detido no Espírito Santo em uma operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas, a diretoria da Desportiva Ferroviária decidiu liberar nesta sexta-feira (08) todos os jogadores do time e não tem mais elenco formado para jogar o campeonato capixaba de 2018, previsto para começar em 17 de janeiro do próximo ano. Uma reapresentação está marcada para o dia 2 de janeiro, porém, o dirigente da Desportiva avisou a todos os atletas que eles estão liberados para negociar com outras equipes.
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Em nota, a Desportiva informou que, após a prisão de Edney Costa, entende como necessidade fundamental se reorganizar politicamente e administrativamente. A Desportiva também comunicou que o caso envolvendo Edney Costa é de cunho pessoal e o clube não possui qualquer envolvimento com a questão. Edney Costa foi preso na última quarta-feira (06), junto com outras seis pessoas. De acordo com a Polícia Federal, o grupo fraudou um contêiner e tentava embarcar 223 quilos de cocaína para a Espanha.
Na noite desta sexta-feira, o gerente de futebol do clube, Fabiano Rossato, enviou declaração sobre a decisão do clube:
“Foi preciso tomar essa decisão, mesmo não sendo a melhor para o rendimento do time, mas é a mais sensata. O clima não é agradável neste momento e o clube precisa se reorganizar e cuidar das questões políticas e administrativas. Nós contamos com todos os jogadores do elenco para a reapresentação no dia 02 de janeiro, quando os contratos serão validados. Conversamos com os atletas e os deixamos à vontade, porque procuramos entender o lado deles também, mas estamos contando com eles e o técnico Rafael Soriano afirmou que vai continuar. Sabemos que agora teremos um curto período de preparação e vamos enfrentar dificuldades por isso. O momento não é fácil, mas a Desportiva vai disputar o Capixabão”.