Desportiva ganha vaga na Justiça e avança no Brasileirão Série D

Depois de uma reviravolta, a Desportiva conseguiu a última vaga para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe do São Raimundo-PA, que havia passado como 10º melhor segundo colocado, dentre os 15, escalou um jogador irregular e por isso, após denúncia feita pela Confederação Brasileira de Futebol, o STJD julgou na manhã desta sexta-feira o caso. O time paraense ainda promete recorrer a punição, mas como a vitória grená foi conquistada com unanimidade, portanto dificilmente ocorrerá alteração na decisão.
Com isso, a Desportiva encara o Operário-PR. As partidas que aconteceriam nesta semana foram adiadas em virtude do julgamento e foram remarcadas para a próxima semana. O Espírito Santo encara o Boa Vista-RJ, mas antes, para não perder tempo, faz um jogo-treino contra o Vitória.
Arquibancada CBN - Eduardo Dias - 30-06-17