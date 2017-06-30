Desportiva ganha vaga na Justiça e avança no Brasileirão Série D

Depois de uma reviravolta, a Desportiva conseguiu a última vaga para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe do São Raimundo-PA, que havia passado como 10º melhor segundo colocado, dentre os 15, escalou um jogador irregular e por isso, após denúncia feita pela Confederação Brasileira de Futebol, o STJD julgou na manhã desta sexta-feira o caso. O time paraense ainda promete recorrer a punição, mas como a vitória grená foi conquistada com unanimidade, portanto dificilmente ocorrerá alteração na decisão.