Desportiva empata com Bangu no último lance e permanece no G2 da Série D

Em jogo emocionante, a Desportiva arrancou o empate contra o Bangu em 2 a 2. No último minuto, após polêmico pênalti, o lateral-direito Anderson Sorriso fez o gol decisivo que deixa a equipe ainda na segunda colocação do grupo A13, com 5 pontos ganhos, na frente do Villa Nova pelo saldo de gols. Ouça o comentário do jornalista Eduardo Dias:
Arquibancada CBN - 12-06-17
O Jogo
Logo no início, com um erro de passe, o Bangu puxou um contra-ataque que resultou em um pênalti. O atacante Rogerinho abriu o placar. O primeiro tempo foi bastante tenso para a equipe capixaba, que tinha dificuldades para criar jogadas ofensivas e via o adversário ser perigoso quando atacava. O zagueiro Rafael Olioza e o volante Hygor foram expulsos e os times ficaram com 10 jogadores em campo.
Aos 12 minutos do segundo tempo, em mais um contra-ataque, Rogerinho fez o seu segundo gol na partida. As substituições surtiram efeito na Desportiva e o atacante João Vitor fez o primeiro para os capixabas, quando faltavam 15 minutos para o fim. Na última jogada da partida, depois do bate-rebate dentro da grande área, o atacante Teco finalizou e a bola teria batido na mão do jogador carioca. Pênalti polêmico para a Tiva, que foi aproveitado pelo lateral-direito Sorriso. A torcida fez uma bela festa.