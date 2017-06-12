Desportiva empata com Bangu no último lance e permanece no G2 da Série D

Em jogo emocionante, a Desportiva arrancou o empate contra o Bangu em 2 a 2. No último minuto, após polêmico pênalti, o lateral-direito Anderson Sorriso fez o gol decisivo que deixa a equipe ainda na segunda colocação do grupo A13, com 5 pontos ganhos, na frente do Villa Nova pelo saldo de gols. Ouça o comentário do jornalista Eduardo Dias:

Your browser does not support the audio element. Arquibancada CBN - 12-06-17

O Jogo

Logo no início, com um erro de passe, o Bangu puxou um contra-ataque que resultou em um pênalti. O atacante Rogerinho abriu o placar. O primeiro tempo foi bastante tenso para a equipe capixaba, que tinha dificuldades para criar jogadas ofensivas e via o adversário ser perigoso quando atacava. O zagueiro Rafael Olioza e o volante Hygor foram expulsos e os times ficaram com 10 jogadores em campo.