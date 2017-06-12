Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ARQUIBANCADA CBN

Desportiva empata com Bangu no último lance e permanece no G2 da Série D

Publicado em 12 de Junho de 2017 às 18:40

Publicado em 

12 jun 2017 às 18:40
Em jogo emocionante, a Desportiva arrancou o empate contra o Bangu em 2 a 2. No último minuto, após polêmico pênalti, o lateral-direito Anderson Sorriso fez o gol decisivo que deixa a equipe ainda na segunda colocação do grupo A13, com 5 pontos ganhos, na frente do Villa Nova pelo saldo de gols. Ouça o comentário do jornalista Eduardo Dias:
Arquibancada CBN - 12-06-17
O Jogo
Logo no início, com um erro de passe, o Bangu puxou um contra-ataque que resultou em um pênalti. O atacante Rogerinho abriu o placar. O primeiro tempo foi bastante tenso para a equipe capixaba, que tinha dificuldades para criar jogadas ofensivas e via o adversário ser perigoso quando atacava. O zagueiro Rafael Olioza e o volante Hygor foram expulsos e os times ficaram com 10 jogadores em campo.
Aos 12 minutos do segundo tempo, em mais um contra-ataque, Rogerinho fez o seu segundo gol na partida. As substituições surtiram efeito na Desportiva e o atacante João Vitor fez o primeiro para os capixabas, quando faltavam 15 minutos para o fim. Na última jogada da partida, depois do bate-rebate dentro da grande área, o atacante Teco finalizou e a bola teria batido na mão do jogador carioca. Pênalti polêmico para a Tiva, que foi aproveitado pelo lateral-direito Sorriso. A torcida fez uma bela festa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados