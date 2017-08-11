Desportiva e Rio Branco buscam disparar na liderança da Copa ES

Em chaves diferentes, Desportiva e Rio Branco se destacam na competição e mostram bom futebol. As duas equipes jogam em casa e têm boa oportunidade para permanecerem como líderes. Confira!

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Copa Espírito Santo

Neste fim de semana acontece os jogos da quarta rodada da Chave B da Copa ES. A Desportiva quer manter a liderança e enfrenta o Linhares no sábado (12), às 15h, no estádio Engenheiro Araripe. No sul do Estado, Sport inverteu o mando de campo e encara o Atlético Itapemirim. A equipe ainda não pontuou, enquanto que o Atlético está na segunda colocação, atrás da Desportiva por ter saldo de gols menor. O Vitória folga na rodada.

Na quarta-feira, aconteceram dois jogos na chave. O Vitória venceu o Sport por 2 a 0 e o Atlético Itapemirim derrotou o Linhares por 3 a 1.

Na Chave A, pela terceira rodada, o Serra recebe o Espírito Santo buscando a primeira vitória na competição, neste sábado, às 15h. Na outra partida da rodada, no estádio Kléber Andrade, o Rio Branco confronta o Real Noroeste pela manutenção da boa fase.

Brasileirão

Começa o returno neste fim de semana e o Corinthians tem boa vantagem para o Grêmio, segundo colocado. Será que o alvinegro paulista vai começar a tropeçar? Atlético-MG e Flamengo deveriam fazer o jogo da rodada, porém nenhum dos torcedores parecem otimistas. Por enquanto, os grandes investimentos não têm dado certo no Brasil.

Começo dos campeonatos europeus

Um dos principais campeonatos europeus retorna neste fim de semana. É o Campeonato Inglês e nesta sexta-feira, o Leicester enfrenta o Arsenal. Na França, Neymar deve finalmente estrear pelo PSG, enfrentando o Guingamp, pelo Campeonato Francês. O jogo acontece no domingo, às 16h.

Convocação da Seleção Brasileira

Nesta última quinta-feira, o técnico Tite fez a convocação para os jogos contra Equador e Colômbia, nos dias 31 de agosto e 5 de setembro, respectivamente, válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Confira a lista completa:

Goleiros:

Alisson (Roma)

Cássio (Corinthians)

Ederson (Manchester City)

Zagueiros:

Marquinhos (PSG)

Miranda (Inter de Milão)

Thiago Silva (PSG)

Rodrigo Caio (São Paulo)

Laterais:

Daniel Alves (PSG)

Fagner (Corinthians)

Marcelo (Real Madrid)

Filipe Luis (Atlético de Madrid)

Meias:

Casemiro (Real Madrid)

Fernandinho (Manchester City)

Paulinho (Guangzhou Evergrande)

Giuliano (Zenit)

Renato Augusto (Beijing Guoan)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Willian (Chelsea)

Luan (Grêmio)

Atacantes:

Neymar (PSG)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Taison (Shakhtar)