Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Arquibancada CBN

Derrotas de Vitória e Flamengo marcam o fim de semana; confira os destaques

Ouça a conversa completa com o comentarista Filipe Souza

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 17:53

Publicado em 

07 ago 2023 às 17:53
Vitória-ES foi derrotado para o Ceilândia-DF pela Série D
Vitória-ES foi derrotado para o Ceilândia-DF pela Série D Crédito: Mateus Dutra/Ceilândia
O fim de semana foi de alegria para alguns, mas de tristeza para outros. Enquanto o Botafogo segue líder isolado do Brasileirão, o Flamengo, que tenta correr atrás do prejuízo, foi derrotado fora de casa pelo Cuiabá no domingo (6). No dia anterior, o Vitória-ES visitou o Ceilândia-DF e também teve um resultado negativo. Com a derrota, o clube capixaba foi eliminado da Série D. Esse e outros destaques nesta edição do Arquibancada CBN, com Filipe Souza. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 07-08-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Fim da escala 6x1 sai antes da eleição? As pressões a favor e contra na reta final no Congresso
Imagem de destaque
O que disse a imprensa internacional sobre novo tarifaço de Trump: 'Instrumento para impor novas tarifas ao Brasil é alternativa mais duradoura após decisão da Suprema Corte'
Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados