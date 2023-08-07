Derrotas de Vitória e Flamengo marcam o fim de semana; confira os destaques

O fim de semana foi de alegria para alguns, mas de tristeza para outros. Enquanto o Botafogo segue líder isolado do Brasileirão, o Flamengo, que tenta correr atrás do prejuízo, foi derrotado fora de casa pelo Cuiabá no domingo (6). No dia anterior, o Vitória-ES visitou o Ceilândia-DF e também teve um resultado negativo. Com a derrota, o clube capixaba foi eliminado da Série D. Esse e outros destaques nesta edição do Arquibancada CBN, com Filipe Souza. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 07-08-23