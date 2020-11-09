Demitido, Domènec deixa Flamengo com 2ª pior defesa do Brasileirão

O Flamengo anunciou, nesta segunda-feira (09), que Domènec Torrent não é mais técnico do time. O catalão deixa o comando do time com 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas. A demissão acontece após duas goleadas sofridas no Campeonato Brasileiro e as seguidas falhas. Na análise de Filipe Souza, nesta edição do Arquibancada CBN, o legado de Domé é de um Flamengo com a segunda pior defesa do Brasileirão e um elenco que não corresponde às expectativas. Ouça a análise completa: