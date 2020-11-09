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Demitido, Domènec deixa Flamengo com 2ª pior defesa do Brasileirão

Ouça a análise do comentarista esportivo Filipe Souza

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 17:40

Publicado em 

09 nov 2020 às 17:40
Domènec Torrent de saída Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo anunciou, nesta segunda-feira (09), que Domènec Torrent não é mais técnico do time. O catalão deixa o comando do time com 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas. A demissão acontece após duas goleadas sofridas no Campeonato Brasileiro e as seguidas falhas. Na análise de Filipe Souza, nesta edição do Arquibancada CBN, o legado de Domé é de um Flamengo com a segunda pior defesa do Brasileirão e um elenco que não corresponde às expectativas. Ouça a análise completa:
Arquibancada CBN - 09-11-20

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