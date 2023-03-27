Definidas as semifinais do Campeonato Capixaba 2023

Quatro clubes ainda seguem na disputa pelo título do Campeonato Capixaba 2023 e pelas vagas na Copa do Brasil e na Série D do Brasileirão 2024. A fase de quartas de final do Estadual chegou ao fim, neste domingo, e foram definidos os confrontos das semifinais. O Vitória-ES, que eliminou o Estrela do Norte, enfrenta o Nova Venécia, que passou pelo Rio Branco-ES. Na outra semifinal tem o Porto Vitória, avançou diante da Desportiva Ferroviária, contra o Real Noroeste, que bateu o Serra. Esse e outros destaques nesta edição do Arquibancada CBN, com Filipe Souza. Ouça a conversa completa!