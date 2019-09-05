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Decisão da Copa do Brasil será entre Athletico e Inter

Finalistas superaram times que começaram a corrida pelo título com força, como o Grêmio

Publicado em 05 de Setembro de 2019 às 19:06

Publicado em 

05 set 2019 às 19:06
O troféu da Copa do Brasil 2019 Crédito: Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Athletico-PR e Internacional estão na decisão da Copa do Brasil, que acontece 11 e 18 de setembro. O jogo de ida na Arena da Baixada em Curitiba. Segundo jogo no Beira-Rio. O jornalista Filipe Souza fala sobre os jogos:
Arquibancada CBN - 05-09-19
Athletico-PR 2 x 0 Grêmio
 
"O Furacão venceu o Grêmio por 2 a 0. Devolveu o placar do jogo de ida. E se garantiu nos pênaltis ao vencer por 5 a 4. Todos os cobradores do Furacão converteram e Pepê perdeu para o Grêmi. Uma bela defesa do goleiro Santos. No tempo normal Nikão e Marco Rubem fizeram os gols do Furacão. Athletico mostra que em casa é um time diferente. É muito fatal dentro dos seus domínios. Vale destacar aqui Fábio, que o Grêmio ficou na bronca com um lance em que o arbitro de vídeo não marcou um pênalti. O zagueiro Geromel cabeceou e a bola bateu no braço do volante Wellington".
 
Internacional 3 x 0 Cruzeiro
"No outro jogo da noite, o Internacional venceu o Cruzeiro por 3 a 0. Foram dois gols de Guerrero e um de Edenilson. O Inter já tinha vencido no Mineirão. Então uma classificação sem sustos. No início do jogo, o Cruzeiro até tentou mostrar mais ímpeto, mas não conseguiu surpreender o Colorado que foi muito melhor no jogo".

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