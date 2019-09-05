Decisão da Copa do Brasil será entre Athletico e Inter

Athletico-PR e Internacional estão na decisão da Copa do Brasil, que acontece 11 e 18 de setembro. O jogo de ida na Arena da Baixada em Curitiba. Segundo jogo no Beira-Rio. O jornalista Filipe Souza fala sobre os jogos:

"O Furacão venceu o Grêmio por 2 a 0. Devolveu o placar do jogo de ida. E se garantiu nos pênaltis ao vencer por 5 a 4. Todos os cobradores do Furacão converteram e Pepê perdeu para o Grêmi. Uma bela defesa do goleiro Santos. No tempo normal Nikão e Marco Rubem fizeram os gols do Furacão. Athletico mostra que em casa é um time diferente. É muito fatal dentro dos seus domínios. Vale destacar aqui Fábio, que o Grêmio ficou na bronca com um lance em que o arbitro de vídeo não marcou um pênalti. O zagueiro Geromel cabeceou e a bola bateu no braço do volante Wellington".