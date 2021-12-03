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Arquibancada CBN

De virada, Atlético-MG vence o Bahia e sagra-se campeão do Brasileirão 2021

Ouça o comentarista esportivo Filipe Souza

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 17:38

Publicado em 

03 dez 2021 às 17:38
Atlético-MG venceu de virada e sagrou-se campeão brasileiro em 2021. Zagueiro Igor Rabello comemora.
Atlético-MG venceu de virada e sagrou-se campeão brasileiro em 2021. Zagueiro Igor Rabello comemora. Crédito: Pedro Souza/Atlético
Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza fala sobre a vitória do Atlético-MG sobre o Bahia, que sagrou o Galo como campeão do Brasileirão 2021. Ouça:
Arquibancada CBN - 03/12/2021

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