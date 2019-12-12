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ARQUIBANCADA CBN

Dança das cadeiras dos técnicos após o fim do Brasileirão

Muitos clubes estão de olho nos salários para poder dar andamento às contratações

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 18:25

Publicado em 

12 dez 2019 às 18:25
Jorge Sampaoli já comandou a Argentina na Copa do Mundo Crédito: Lars Baron/FIFA
Nesta edição do "Arquibancada CBN", o comentarista Filipe Souza fala sobre o momento após o fim dos campeonatos nacionais, como Brasileirão, em que há mudança de técnicos nos times que disputam a Série A, por exemplo. "Sampaoli está disponível no mercado e está na mira do poderoso Palmeiras, mas está havendo uma avaliação sobre o valor de salário dele. Além disso, houve a contratação de Odair pelo Fluminense, que sai ganhando muito com esse nome na equipe", avalia.
Ouça:
Arquibancada CBN - 12-12-19

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