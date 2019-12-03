Cruzeiro em risco de rebaixamento e Vasco tem recorde de sócios

Neste "Arquibancada CBN", o jornalista Filipe Souza analisa o fim da rodada 36 marcada pela derrota do Cruzeiro para o Vasco. Isso jogou a Raposa para mais perto do rebaixamento, que já tem o Avaí e a Chapecoense, além do CSA que dificilmente deve reverter a queda. Cruzeiro e o Ceará estão nas situações mais complicadas. O jornalista Rafael Braz também participa da conversa, onde também se destaca o crescimento rápido do número de sócio-torcedores do Vasco, que passou o Flamengo em número de associados. Ouça: