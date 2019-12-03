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Cruzeiro em risco de rebaixamento e Vasco tem recorde de sócios

O final da rodada 36 mostra quem está na luta contra o rebaixamento. Ouça o quadro

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 20:15

Publicado em 

03 dez 2019 às 20:15
Cruzeiro perde para o Vasco e fica mais perto do rebaixamento Crédito: Reprodução
Neste "Arquibancada CBN", o jornalista Filipe Souza analisa o fim da rodada 36 marcada pela derrota do Cruzeiro para o Vasco. Isso jogou a Raposa para mais perto do rebaixamento, que já tem o Avaí e a Chapecoense, além do CSA que dificilmente deve reverter a queda. Cruzeiro e o Ceará estão nas situações mais complicadas. O jornalista Rafael Braz também participa da conversa, onde também se destaca o crescimento rápido do número de sócio-torcedores do Vasco, que passou o Flamengo em número de associados. Ouça:
Arquibancada CBN - 03-12-19.mp3

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