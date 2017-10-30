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ARQUIBANCADA CBN

Corinthians perde e pode ver Palmeiras diminuir distância para a liderança

No clássico carioca, Flamengo e Vasco tiveram fracas atuações e não saíram do zero

Publicado em 30 de Outubro de 2017 às 20:04

Publicado em 

30 out 2017 às 20:04
O Corinthians saiu de campo mais uma vez derrotado e vê a possibilidade do Palmeiras se aproximar ainda mais na tabela. Se vencer o Cruzeiro nesta segunda-feira (30), às 20h, o alviverde paulista ficaria apenas três pontos atrás do líder. Emoção à vista, já que na próxima rodada, Corinthians e Palmeiras se enfrentam. No clássico carioca, Flamengo e Vasco tiveram fracas atuações e não saíram do zero. O jornalista Eduardo Dias comenta sobre os principais destaques da 31ª rodada do Brasileirão. Confira!
Arquibancada CBN - 30-10-17.mp3
Confira os placares da 31ª rodada:
São Paulo 2x1 Santos
Flamengo 0x0 Vasco
Atlético-PR 0x0 Chapecoense
Fluminense 1x1 Bahia
Atlético-MG 0x0 Botafogo
Ponte Preta 1x0 Corinthians
Sport 3x4 Coritiba
Vitória 1x1 Atlético-GO
Avaí 2x2 Grêmio

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