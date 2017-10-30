Corinthians perde e pode ver Palmeiras diminuir distância para a liderança

O Corinthians saiu de campo mais uma vez derrotado e vê a possibilidade do Palmeiras se aproximar ainda mais na tabela. Se vencer o Cruzeiro nesta segunda-feira (30), às 20h, o alviverde paulista ficaria apenas três pontos atrás do líder. Emoção à vista, já que na próxima rodada, Corinthians e Palmeiras se enfrentam. No clássico carioca, Flamengo e Vasco tiveram fracas atuações e não saíram do zero. O jornalista Eduardo Dias comenta sobre os principais destaques da 31ª rodada do Brasileirão. Confira!