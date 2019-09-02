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ARQUIBANCADA CBN

Copa Espírito Santo tem Vitória na liderança após jogo com cinco gols

Arquibancada CBN destaca a rodada do futebol capixaba e também jogos do Brasileirão, como a atuação do Flamengo diante do Palmeiras

Publicado em 02 de Setembro de 2019 às 19:06

Publicado em 

02 set 2019 às 19:06
Com três gols de Carlos Vitor, Vitória passa fácil pelo Linhares Crédito: Alberto Borém/Vitória FC
Neste Arquibancada CBN, o jornalista Filipe Souza destaca a liderança do Vitória na Copa Espírito Santo. " O Vitória goleou o Linhares na abertura da rodada: um 5 a 0 acachapante. Sem chances para os rivais. E assumiu a liderança da tabela. Festa no Ninho da Águia. Carlos Vitor marcou três na partida", explicou.
No clássico regional, a Desportiva venceu o Rio Branco por 1 a 0. "Matheus Bidick fez de pênalti aos 42 minutos do segundo tempo e fez a festa da torcida grená, que chegou à quarta colocação na Tabela".
Ouça o quadro completo:
Arquibancada CBN - 02-09-19
Enquanto isso, no Brasileirão, o Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 0, em uma atuação de gala. "Segue líder do campeonato. O Santos tá na cola. Venceu a Chapecoense por 1 a 0, e segue empatado com o Flamengo com 36 pontos em 17 jogos. O Vasco jogou com o Cruzeiro no Mineirão e perdeu por 1 a 0", diz Filipe.
 

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