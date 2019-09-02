Copa Espírito Santo tem Vitória na liderança após jogo com cinco gols

Neste Arquibancada CBN, o jornalista Filipe Souza destaca a liderança do Vitória na Copa Espírito Santo. " O Vitória goleou o Linhares na abertura da rodada: um 5 a 0 acachapante. Sem chances para os rivais. E assumiu a liderança da tabela. Festa no Ninho da Águia. Carlos Vitor marcou três na partida", explicou.
No clássico regional, a Desportiva venceu o Rio Branco por 1 a 0. "Matheus Bidick fez de pênalti aos 42 minutos do segundo tempo e fez a festa da torcida grená, que chegou à quarta colocação na Tabela".
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Arquibancada CBN - 02-09-19
Enquanto isso, no Brasileirão, o Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 0, em uma atuação de gala. "Segue líder do campeonato. O Santos tá na cola. Venceu a Chapecoense por 1 a 0, e segue empatado com o Flamengo com 36 pontos em 17 jogos. O Vasco jogou com o Cruzeiro no Mineirão e perdeu por 1 a 0", diz Filipe.