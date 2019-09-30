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ARQUIBANCADA CBN

Copa Espírito Santo tem Real Noroeste em liderança isolada

O destaque da última rodada ficou por conta do Vitória, que ganhou por 7 a 0 do Sport

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 18:46

Publicado em 

30 set 2019 às 18:46
O Real Noroeste venceu mais uma na Copa Espírito Santo Crédito: Junior Sapo/Real Noroeste
Vitórias magras marcaram a 22º rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense bateu o Grêmio por 2 a 1 e abriu três pontos para a zona de rebaixamento. O Corinthians superou o Vasco por 1 a 0 no Itaquerão e ligou o sinal de alerta no time de São Januário. Já o Flamengo, líder do Brasileirão, ficou no 0 a 0 com o São Paulo.
Nos gramados do Espírito Santo destaque para o Vitória, que pintou o sete no Robertão ao vencer o Sport por 7 a 0. Tranquilo na ponta da tabela, o Real Noroeste venceu o Linhares por 2 a 0 e se consolidou na liderança já que falta apenas uma rodada e ele não pode mais ser alcançado. Ouça mais com o jornalista Filipe Souza no "Arquibancada CBN":
Arquibancada CBN 30-09-19
RESULTADOS:
Rio Branco 2 x 0 Serra
Sport 0 x 7 Vitória
Real Noroeste 2 x 0 Linhares
Desportiva 1 x 1 Pinheiros
Tupy 4 x 2 Vilavelhense
CLASSIFICAÇÃO 
Real Noroeste - 22 pontos
Vitória - 18 pontos
Desportiva - 14 pontos
Rio Branco - 14 pontos
BRASILEIRÃO
Flamengo 0 x 0 São Paulo
Internacional 1 x 0 Palmeiras
Corinthians 1 x 0 Vasco
Fluminense 2 x 1 Grêmio 

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