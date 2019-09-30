Copa Espírito Santo tem Real Noroeste em liderança isolada

Vitórias magras marcaram a 22º rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense bateu o Grêmio por 2 a 1 e abriu três pontos para a zona de rebaixamento. O Corinthians superou o Vasco por 1 a 0 no Itaquerão e ligou o sinal de alerta no time de São Januário. Já o Flamengo, líder do Brasileirão, ficou no 0 a 0 com o São Paulo.
Nos gramados do Espírito Santo destaque para o Vitória, que pintou o sete no Robertão ao vencer o Sport por 7 a 0. Tranquilo na ponta da tabela, o Real Noroeste venceu o Linhares por 2 a 0 e se consolidou na liderança já que falta apenas uma rodada e ele não pode mais ser alcançado. Ouça mais com o jornalista Filipe Souza no "Arquibancada CBN":
Arquibancada CBN 30-09-19
RESULTADOS:
Rio Branco 2 x 0 Serra
Sport 0 x 7 Vitória
Real Noroeste 2 x 0 Linhares
Desportiva 1 x 1 Pinheiros
Tupy 4 x 2 Vilavelhense
CLASSIFICAÇÃO
Real Noroeste - 22 pontos
Vitória - 18 pontos
Desportiva - 14 pontos
Rio Branco - 14 pontos
BRASILEIRÃO
Flamengo 0 x 0 São Paulo
Internacional 1 x 0 Palmeiras
Corinthians 1 x 0 Vasco
Fluminense 2 x 1 Grêmio