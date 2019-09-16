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futebol capixaba

Copa Espírito Santo tem Real na liderança e goleada da Desportiva

Confira também o desempenho dos times cariocas na rodada do Campeonato Brasileiro que encerrou o primeiro turno

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 19:06

Publicado em 

16 set 2019 às 19:06
Engenheiro Araripe: vitória da Desportiva Crédito: Vitor Jubini
Nesta "Arquibancada CBN", o jornalista Filipe Souza analisa os resultados do final de semana da Copa Espírito Santo, onde o Real Noroeste se consolidou na liderança da disputa ao vencer o Rio Branco por um a zero. A conversa acontece com a participação do jornalista Murilo Cuzzuol. O placar que mais chamou atenção foi entre Desportiva e Linhares: o time grená venceu por 8 x 1, com gols de Matheus Costa (3) Matheus Bidick (2), Lucas Trindade, Dodô e Adrien. Ouça 
Arquibancada CBN - 16-09-19
Saiba mais:
Real Noroeste 1 x 0 Rio Branco
Pinheiros 0 x 0 Vitória
Desportiva 8 x 1 Linhares 
Tupy 3 x 3 Serra
Brasileirão
Destaque para o desempenho dos times cariocas:
Flamengo 1 x 0 Santos - rubro negro na liderança da disputa
Chapecoense 1 x 2 Vasco – 23 pontos do gigante da colina, ficando na 12º posição
Ceará 0 x 0 Botafogo – o glorioso está na 10º posição
Fluminense 1 x 0 Corinthians - tricolor saiu do Z-4 e é o 16º colocado

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