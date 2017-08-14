Copa Espírito Santo, estréia de Neymar no PSG e Brasileirão

Confira os resultados da Copa Espírito Santo, da 20º rodada do Campeonato Brasileiro e a boa estréia de Neymar pelo Paris Saint Germain, nesta edição do Arquibancada CBN, com o jornalista da editoria de esportes de A Gazeta, Eduardo Dias. Ouça!
Arquibancada CBN - 14-08-17.mp3
COPA ESPÍRITO SANTO
O Arquibancada CBN desta segunda-feira comenta sobre os dois jogos que aconteceram pela Copa ES neste último fim de semana. A Desportiva venceu o Linhares por 3 a 0 e é líder isolado da Chave B, com nove pontos, já que o Atlético Itapemirim ficou no empate em 1 a 1 contra o Sport-ES e ficou com sete pontos.
Com gols de Edinho, João Vitor e Thiago, a Desportiva passou por cima do Linhares como quis e segue forte na Copa ES. O ponto negativo da partida foi o público no estádio Engenheiro Araripe. Com preço de R$ 40 a entrada inteira, 209 torcedores compareceram.
O Atlético Itapemirim perdeu a chance de continuar na cola da Desportiva ao empatar com o Sport. A equipe foi conseguir o empate apenas nos últimos minutos. Rodolfo fez o tento, terceiro dele na competição. O Sport abriu o placar com Bombom, no primeiro tempo. Sport e Linhares estão nas últimas colocações da chave.
BRASILEIRÃO
Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo permanece em situação complicada após a derrota para o Atlético-MG. O futuro treinador do rubro-negro, o colombiano Reinaldo Rueda, assistiu a partida e anotou tudo o que observava. O que será que vai mudar e o que precisa mudar no Flamengo com Rueda?
NEYMAR ESTREIA COM GOL
Em jogo equilibrado contra o Guingamp no primeiro tempo, o PSG fez um ótimo segundo tempo e Neymar estreou dando assistência para Cavani, que depois retribuiu e deu o passe para o craque brasileiro fazer. Antes, o defensor Ikoko havia marcado contra. A vitória por 3 a 0 não deixa o PSG na liderança, mas a diferença é de saldo de gols para o Lyon.
CR7 ENTRA, MARCA GOL E DEPOIS É EXPULSO
No domingo ainda, uma vitória que impõe moral ao Real Madrid sobre o Barcelona. No primeiro joga da Super Copa da Espanha, os madrilenhos venceram por 3 a 1, com gols de Piqué, contra, Cristiano Ronaldo e Asensio. Messi descontou para a equipe catalã, que aparentou sentir falta de Neymar. O destaque da partida foi o melhor do mundo Cristiano Ronaldo, que desempatou o jogo, mas logo depois foi expulso, após simular pênalti. O jogador depois deu um leve empurrão no árbitro e deve pegar cinco partidas de gancho.