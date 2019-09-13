Copa Espírito Santo com jogos na Grande Vitória no final de semana

Final de semana tem rodada da Copa Espírito Santo e dois jogos são opções para os torcedores na Grande Vitória. Neste "Arquibancada CBN", o jornalista Filipe Souza comenta a rodada, inclusive do Brasileirão, que terá o embate entre Flamengo e Santos.
Arquibancada CBN - 13-09-19
Jogos:
Real Noroeste x Rio Branco - Sábado às 15h
Pinheiros x Vitória - Sábado às 15h
Desportiva x Linhares - Sábado às 15h
Tupy x Serra - Domingo às 10h
Rodada do Brasileirão
Flamengo x Santos - Sábado, 17h
Chapecoense x Vasco - Sábado às 19h
Ceará x Botafogo - Sábado às 21h
Fluminense x Corinthians - Domingo às 16h