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Copa Espírito Santo com jogos na Grande Vitória no final de semana

Destaque também para os times cariocas na rodada do Campeonato Brasileiro

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 19:26

Publicado em 

13 set 2019 às 19:26
Engenheiro Araripe: jogo da Copa Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
Final de semana tem rodada da Copa Espírito Santo e dois jogos são opções para os torcedores na Grande Vitória. Neste "Arquibancada CBN", o jornalista Filipe Souza comenta a rodada, inclusive do Brasileirão, que terá o embate entre Flamengo e Santos. 
Arquibancada CBN - 13-09-19
Jogos:
Real Noroeste x Rio Branco - Sábado às 15h
 
Pinheiros x Vitória - Sábado às 15h
Desportiva x Linhares - Sábado às 15h
Tupy x Serra - Domingo às 10h
Rodada do Brasileirão 
Flamengo x Santos - Sábado, 17h
Chapecoense x Vasco - Sábado às 19h
Ceará x Botafogo - Sábado às 21h
Fluminense x Corinthians - Domingo às 16h
 

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