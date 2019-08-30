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ESPORTE

Copa Espírito Santo chega a quarta rodada com clássico

Ouça o quadro completo com dicas para montar seu time para o Cartola

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 19:40

Publicado em 

30 ago 2019 às 19:40
Engenheiro Araripe, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini
O "Arquibancada CBN" está de volta com as principais informações do esporte capixaba. Nesta edição, o jornalista Filipe Souza fala sobre a Copa Espírito Santo, que chega a quarta rodada neste final de semana. "O Vitória enfrenta o Linhares no Salvador Costa. O jogo mais aguardado da rodada acontece no sábado, às 15h. Desportiva e Rio Banco fazem o Clássico dos Gigantes no Engenheiro Araripe. Os ingressos estão à R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Fica aí o registro para prestigiar o futebol capixaba", disse.
Sobre o Brasileirão, o jornalista explica que neste sábado, às 21h, o Botafogo enfrenta o Internacional. "Dois times que estão no meio tabela. O Botafogo precisa fazer as pazes com a vitória. O Glorioso não vence na competição há duas rodadas. No domingo temos um jogo que promete. O líder Flamengo enfrenta o Palmeiras às 4h da tarde, que é o terceiro colocado na tabela e pode dificultar a vida do Flamengo. No domingo, às 7h da noite, o Vasco encara o Cruzeiro, no Mineirão".
Ouça o quadro completo com dicas para montar seu time para o Cartola.
Arquibancada CBN - 30-08-19.mp3

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