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Copa ES chega à fase do mata-mata com clássico capixaba

Além do futebol capixaba, "Arquibancada CBN" também fala sobre o Brasileirão

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 18:59

Publicado em 

07 out 2019 às 18:59
Engenheiro Araripe: um dos palcos da Copa ES Crédito: Vitor Jubini
O jornalista Filipe Souza fala neste quadro "Arquibancada CBN" sobre o início da fase mata-mata da Copa Espírito Santo, que já traz o clássico Rio Branco e Desportiva para os campos capixabas. 
"A Copa Espírito Santo chega a sua fase de mata-mata com expectativa de grandes jogos. Rio Branco e Desportiva é um dos confrontos mais aguardados das quartas de final", diz. E também tem destaque para o Campeonato Brasileiro. "O tropeço do Palmeiras favoreceu ao Flamengo, que bateu a Chapecoense e abriu cinco pontos de vantagem na liderança do Brasileirão", observa. 
Ouça a conversa completa:
Arquibancada CBN - 07-10-19.mp3

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