Copa ES chega à fase do mata-mata com clássico capixaba

O jornalista Filipe Souza fala neste quadro "Arquibancada CBN" sobre o início da fase mata-mata da Copa Espírito Santo, que já traz o clássico Rio Branco e Desportiva para os campos capixabas.

"A Copa Espírito Santo chega a sua fase de mata-mata com expectativa de grandes jogos. Rio Branco e Desportiva é um dos confrontos mais aguardados das quartas de final", diz. E também tem destaque para o Campeonato Brasileiro. "O tropeço do Palmeiras favoreceu ao Flamengo, que bateu a Chapecoense e abriu cinco pontos de vantagem na liderança do Brasileirão", observa.