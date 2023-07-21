Copa do Mundo Feminina: estreia da seleção nesta segunda-feira (24) contra o Panamá

A seleção brasileira fará sua estreia na Copa do Mundo feminina na segunda-feira (24), às 08h, contra a equipe do Panamá. A seleção brasileira está no grupo F e participará de três jogos na fase inicial do torneio, que está sendo sediado na Austrália. O campeonato teve início na madrugada de quinta-feira (20). Na partida de estreia, a Nova Zelândia venceu a Noruega por um a zero no jogo válido pelo grupo A. Este e outros destaques com o comentarista Filipe Souza nesta edição do Arquibancada CBN. Ouça a conversa completa!
