Copa do Mundo Feminina: Brasil precisa vencer Jamaica para garantir classificação

Derrotada pela França na última rodada da fase de grupos, a Seleção Brasileira caiu da primeira para a terceira colocação do Grupo F, e agora vai enfrentar a Jamaica, quarta-feira (2), em Melbourne, já em clima de mata-mata. Com três pontos, o time de Pia Sundhage precisa vencer para se classificar sem depender do resultado de França x Panamá. Cair na fase de grupos é algo raro para o Brasil. Esse e outros destaques nesta edição do Arquibancada CBN, com Filipe Souza. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 31-07-23