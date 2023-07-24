Copa do Mundo Feminina: Brasil estreia bem e goleia Panamá

O Brasil venceu o Panamá por 4 a 0, na manhã desta segunda-feira (24), na primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo Feminina. O grande destaque da partida foi a meio-campista Ary Borges, que marcou três gols e deu assistência para Bia Zaneratto completar a goleada. O Brasil construiu a vitória de forma tranquila, com 73% da posse de bola e 32 finalizações, sendo 10 no alvo. Esse e outros destaques nesta edição do Arquibancada CBN, com Filipe Souza.Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 24-07-23