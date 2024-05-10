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Arquibancada CBN

Copa América 2024: capixaba Savinho é convocado para a disputa

Ouça as análises de Filipe Souza

Publicado em 10 de Maio de 2024 às 17:35

Publicado em 

10 mai 2024 às 17:35
Savinho vem sendo um dos destaques da campanha histórica do Girona
Savinho vem sendo um dos destaques da campanha histórica do Girona Crédito: Instagram @gironafc/Reprodução
Nesta edição de "Arquibancada CBN", o comentarista Filipe Souza analisa a lista de jogadores convocados pelo técnico Dorival Júnior para representar o Brasil na Copa América 2024, que será disputada entre os dias 20 de junho e 14 de julho. O anúncio foi feito no início da tarde desta sexta-feira (10).
Entre os 23 escolhidos, está o atacante capixaba Savinho, um dos destaques do Girona e do Campeonato Espanhol. O capixaba Richarlison, entretanto, ficou de fora da disputa, assim como Casemiro e Thiago Silva. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 10-05-24

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