Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Arquibancada CBN

Convocados da Seleção: a primeira lista de Fernando Diniz

Ouça a conversa com o jornalista Filipe Souza

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 18:17

Publicado em 

18 ago 2023 às 18:17
Futebol gera sentimentos, como a rivalidade
Futebol Crédito: Pixabay
Nesta edição do Arquibancada CBN, o jornalista Filipe Souza, traz como destaque que o técnico Fernando Diniz fez sua primeira convocação para a seleção brasileira nesta sexta-feira (18), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. As partidas serão contra Bolívia, dia 8 de setembro, em Belém, e Peru, quatro dias depois, em Lima. O treinador interino da seleção brasileira convocou quatro jogadores que atuam no futebol brasileiro: Bento, do Athletico, André e Nino, do Fluminense, e Raphael Veiga, do Palmeiras. Nova sensação do futebol mundial, a liga saudita teve dois convocados: Ibañez, do Al-Ahli, e Neymar, do Al-Hilal. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 18-08-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Ameaças ao Pix e de novo tarifaço expõem Flávio e podem dar vitória a Lula em eleição apertada, dizem analistas
Imagem de destaque
Dentista indiciada por lesão corporal no ES apaga mais de 160 publicações com procedimento facial no Instagram
A residência fica em uma fazenda de café e funciona como alojamento para trabalhadores da colheita.
Causa de explosão que matou trabalhadores em Vila Valério segue sem resposta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados