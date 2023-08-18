Convocados da Seleção: a primeira lista de Fernando Diniz

Nesta edição do Arquibancada CBN, o jornalista Filipe Souza, traz como destaque que o técnico Fernando Diniz fez sua primeira convocação para a seleção brasileira nesta sexta-feira (18), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. As partidas serão contra Bolívia, dia 8 de setembro, em Belém, e Peru, quatro dias depois, em Lima. O treinador interino da seleção brasileira convocou quatro jogadores que atuam no futebol brasileiro: Bento, do Athletico, André e Nino, do Fluminense, e Raphael Veiga, do Palmeiras. Nova sensação do futebol mundial, a liga saudita teve dois convocados: Ibañez, do Al-Ahli, e Neymar, do Al-Hilal. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 18-08-23