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Arquibancada CBN

Convocação da Seleção Brasileira tem volta de Richarlison

Ouça os destaques do futebol com Filipe Souza

Publicado em 11 de Março de 2022 às 18:44

Publicado em 

11 mar 2022 às 18:44
O jogador Richarlison
O jogador Richarlison Crédito: Vitor Jubini
Em sua última convocação para as Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, o técnico Tite evitou surpresas nesta sexta-feira (11) em sua lista de 25 jogadores, apesar de declarações recentes. O volante Arthur, da Juventus, e os atacantes Richarlison, do Everton, e Gabriel Martinelli, do Arsenal, foram as maiores novidades em comparação à convocação anterior, feita em janeiro. Tema em destaque no "Arquibancada CBN", com Filipe Souza. O comentarista também destaca o que esperar das rodadas dos Estaduais: Capixabão e Cariocão. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 11-03-22.mp3

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