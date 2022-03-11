Convocação da Seleção Brasileira tem volta de Richarlison

Em sua última convocação para as Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, o técnico Tite evitou surpresas nesta sexta-feira (11) em sua lista de 25 jogadores, apesar de declarações recentes. O volante Arthur, da Juventus, e os atacantes Richarlison, do Everton, e Gabriel Martinelli, do Arsenal, foram as maiores novidades em comparação à convocação anterior, feita em janeiro. Tema em destaque no "Arquibancada CBN", com Filipe Souza. O comentarista também destaca o que esperar das rodadas dos Estaduais: Capixabão e Cariocão. Ouça a conversa completa!