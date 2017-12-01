Conheça os adversários do Brasil na Copa do Mundo da Rússia em 2018

sorteio da Copa do Mundo Crédito: Reprodução/TV Globo

A Copa do Mundo é logo ali! Nesta sexta-feira (1) foram definidos os grupos para a disputa da Copa do Mundo da Rússia. O grupo do Brasil é formado por Suíça, Costa Rica e Sérvia.

Confira nesta edição do quadro Arquibancada CBN a análise do comentarista Eduardo Dias sobre o sorteio, a noite épica do Flamengo e também outros destaques como o tricampeonato da Libertadores conquistado pelo Grêmio e também a última rodada do Brasileirão:

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Confira os grupos para a Copa do Mundo:

Grupo A: Rússia, Uruguai, Egito, Arábia Saudita

Grupo B: Portugal, Espanha, Irã, Marrocos

Grupo C: França, Peru, Dinamarca, Austrália

Grupo D: Argentina, Croácia, Islândia, Nigéria

Grupo E: Brasil, Suíça, Costa Rica, Sérvia

Grupo F: Alemanha, México, Suécia, Coréia do Sul

Grupo G: Bélgica, Inglaterra, Tunísia, Panamá

Grupo H: Polônia, Colômbia, Senegal, Japão

AMÉRICA BRASILEIRA?

A base do Flamengo vem forte e o futuro da equipe mostrou o seu poderío nesta quinta-feira (31), na vitória sobre o Júnior Barranquilla na Colômbia. Dois gols de Felipe Vizeu, um pênalti defendido por Cesar e uma grande atuação de Lucas Paquetá. Na final da Copa Sul-Americana, o Rubro-Negro encara o copeiro Independiente, o maior campeão da história da Copa Libertadores.

A América é azul, preta e branca. Após nova vitória frente ao Lanús, o Grêmio se sagrou campeão da Copa Libertadores pela terceira vez. Com isso, o tricolor gaúcho empata com São Paulo e Santos na quantidade de títulos na competição. O técnico Renato Portaluppi é o primeiro brasileiro a vencê-la como jogador e treinador. As duas vezes pelo próprio Grêmio. Fernandinho e Luan deram o resultado positivo para a equipe contra o Lanús em La Fortaleza, casa do adversário. Vai ficar para a história!

A GLÓRIA E O DESCENSO

Última rodada do Brasileirão também reserva fortes emoções. Vasco, Botafogo, Flamengo, Chapecoense e Atlético-MG ainda disputam vaga na Libertadores. Por outro lado, na luta pela fuga do rebaixamento estão: Vitória, Coritiba, Sport e Avaí. Qual o seu palpite?

Confira os jogos da rodada derradeira:

Atlético-PR x Palmeiras

Santos x Avaí

Atlético-GO x Fluminense

Sport x Corinthians

Botafogo x Cruzeiro

Vitória x Flamengo

São Paulo x Bahia

Chapecoense x Coritiba

Vasco x Ponte Preta

Atlético-MG x Grêmio