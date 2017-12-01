Conheça os adversários do Brasil na Copa do Mundo da Rússia em 2018

A Copa do Mundo é logo ali! Nesta sexta-feira (1) foram definidos os grupos para a disputa da Copa do Mundo da Rússia. O grupo do Brasil é formado por Suíça, Costa Rica e Sérvia.
Confira nesta edição do quadro Arquibancada CBN a análise do comentarista Eduardo Dias sobre o sorteio, a noite épica do Flamengo e também outros destaques como o tricampeonato da Libertadores conquistado pelo Grêmio e também a última rodada do Brasileirão:
Arquibancada CBN - 01-12-17.mp3
Confira os grupos para a Copa do Mundo:
Grupo A: Rússia, Uruguai, Egito, Arábia Saudita
Grupo B: Portugal, Espanha, Irã, Marrocos
Grupo C: França, Peru, Dinamarca, Austrália
Grupo D: Argentina, Croácia, Islândia, Nigéria
Grupo E: Brasil, Suíça, Costa Rica, Sérvia
Grupo F: Alemanha, México, Suécia, Coréia do Sul
Grupo G: Bélgica, Inglaterra, Tunísia, Panamá
Grupo H: Polônia, Colômbia, Senegal, Japão
AMÉRICA BRASILEIRA?
A base do Flamengo vem forte e o futuro da equipe mostrou o seu poderío nesta quinta-feira (31), na vitória sobre o Júnior Barranquilla na Colômbia. Dois gols de Felipe Vizeu, um pênalti defendido por Cesar e uma grande atuação de Lucas Paquetá. Na final da Copa Sul-Americana, o Rubro-Negro encara o copeiro Independiente, o maior campeão da história da Copa Libertadores.
A América é azul, preta e branca. Após nova vitória frente ao Lanús, o Grêmio se sagrou campeão da Copa Libertadores pela terceira vez. Com isso, o tricolor gaúcho empata com São Paulo e Santos na quantidade de títulos na competição. O técnico Renato Portaluppi é o primeiro brasileiro a vencê-la como jogador e treinador. As duas vezes pelo próprio Grêmio. Fernandinho e Luan deram o resultado positivo para a equipe contra o Lanús em La Fortaleza, casa do adversário. Vai ficar para a história!
A GLÓRIA E O DESCENSO
Última rodada do Brasileirão também reserva fortes emoções. Vasco, Botafogo, Flamengo, Chapecoense e Atlético-MG ainda disputam vaga na Libertadores. Por outro lado, na luta pela fuga do rebaixamento estão: Vitória, Coritiba, Sport e Avaí. Qual o seu palpite?
Confira os jogos da rodada derradeira:
Atlético-PR x Palmeiras
Santos x Avaí
Atlético-GO x Fluminense
Sport x Corinthians
Botafogo x Cruzeiro
Vitória x Flamengo
São Paulo x Bahia
Chapecoense x Coritiba
Vasco x Ponte Preta
Atlético-MG x Grêmio
Obs.: Todos os jogos acontecem neste domingo (03), às 17h.