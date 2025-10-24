Confira os destaques do futebol para o fim de semana!

Nesta edição de Arquibancada CBN, o comentarista Filipe Souza traz os destaques do mundo esportivo para este final de semana! Ouça a conversa completa!
CBN - Arquibancada CBN - 24-10-25
Publicado em 24 de Outubro de 2025 às 19:07
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