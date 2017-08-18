Clássico marca fim de semana na Copa Espírito Santo

Confira tudo sobre a rodada deste final de semana na Copa Espírito Santo no Arquibancada CBN, com o jornalista da editoria de esportes de A Gazeta, Eduardo Dias.

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COPA ES

O jogo do fim de semana tem tudo para ser o clássico entre Vitória e Desportiva. As equipes se enfrentam pela 5ª rodada da Chave B na Copa ES neste sábado (19), às 15h, no estádio Salvador Costa. Vencendo, a Desportiva pode abrir seis pontos para o rival alvianil. Caso aconteça o contrário, as equipes ficam empatadas na pontuação.

Além disso, a partida marca o reencontro de jogadores com os seus antigos clubes. David Dener e Carlos Vitor marcaram a história recente da Desportiva e hoje atuam pelo Vitória. Caetano e Rafael Olioza atuaram em empréstimo pela equipe grená na Série D do Brasileirão e voltaram para o Vitória. Na Desportiva, Edinho, que foi campeão do Capixabão em 2006 jogando no time alvianil, é a principal peça da Tiva para vencer.

Na mesma chave, o Sport encara o Linhares, no confronto dos desesperados. As equipes estão nas últimas colocações. O Sport tem um ponto ganho, enquanto que o Linhares ainda não pontuou. A partida acontece em São Mateus, no estádio Sernamby, às 15h deste sábado.

CHAVE A