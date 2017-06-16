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Capixabas têm rodada decisiva na Série D

Desportiva e Espírito Santo entram em um momento decisivo na primeira fase. Faltando duas rodadas, as equipes não podem errar se quiserem avançar para a próxima fase da Série D do Brasileirão

Publicado em 16 de Junho de 2017 às 18:28

Publicado em 

16 jun 2017 às 18:28
Desportiva e Espírito Santo entram em um momento decisivo na primeira fase. Faltando duas rodadas, as equipes não podem errar se quiserem avançar para a próxima fase da Série D do Brasileirão. A Desportiva viaja até Minas Gerais e na cidade de Nova Lima e no domingo encara o Villa Nova-MG, às 16h. O Espírito Santo recebe no estádio Kléber Andrade o Boa Vista-RJ, neste sábado, às 16h30. Saiba todos os detalhes da rodada com Eduardo Dias no "Arquibancada CBN".
Arquibancada CBN - Eduardo Dias - 16-06-17

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