Capixabas não conseguem vencer na estreia da Série D do Campeonato Brasileiro

O Nova Venécia e o Real Noroeste, clubes capixabas que estão representando o Espírito Santo no Campeonato Brasileiro Série D, não conseguiram vencer na estreia da competição. Com um empate e uma derrota, respectivamente, os dois clubes também disputam as semifinais do Capixabão nesta semana. Também nesta edição do "Arquibancada CBN", Filipe Souza fala sobre os resultados positivos dos clubes cariocas na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ouça a conversa completa!