Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Arquibancada CBN

Capixabas não conseguem vencer na estreia da Série D do Campeonato Brasileiro

Ouça a conversa completa com Filipe Souza!

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 19:28

Publicado em 

18 abr 2022 às 19:28
Futebol
Futebol Crédito: Pexels
O Nova Venécia e o Real Noroeste, clubes capixabas que estão representando o Espírito Santo no Campeonato Brasileiro Série D, não conseguiram vencer na estreia da competição. Com um empate e uma derrota, respectivamente, os dois clubes também disputam as semifinais do Capixabão nesta semana. Também nesta edição do "Arquibancada CBN", Filipe Souza fala sobre os resultados positivos dos clubes cariocas na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 18-04-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motorista de Uber
Um termômetro do que é aceitável, desejável ou ultrapassado nas relações de trabalho
Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?
Red Pill: quando a crise da masculinidade encontra as redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados