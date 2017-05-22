Capixabas não começam bem na Série D: Santão empata e Tiva perde

Começou o Brasileirão da Série D para os capixabas. O Espírito Santo recebeu no estádio Kleber Andrade o RB Brasil (SP) em casa e, de baixo de muita chuva, não saiu do zero. A Desportiva jogou contra a Portuguesa de Desportos (SP), fora de casa, no estádio Canindé, e tomou o gol logo no início, com dois minutos de jogo. Já no final do primeiro tempo a equipe teve um pênalti não marcado que irritou os jogadores e o treinador Rafael Soriano. Ouça o comentário de Kaíque Dias e André Rodrigues no quadro "Arquibancada CBN".