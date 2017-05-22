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Arquibancada CBN

Capixabas não começam bem na Série D: Santão empata e Tiva perde

O Espírito Santo empatou sem gols, em casa, contra o RB Brasil (SP). Já a Desportiva foi à São Paulo enfrentar a Portuguesa e perdeu por 1x0.

Publicado em 22 de Maio de 2017 às 19:41

Publicado em 

22 mai 2017 às 19:41
Começou o Brasileirão da Série D para os capixabas. O Espírito Santo recebeu no estádio Kleber Andrade o RB Brasil (SP) em casa e, de baixo de muita chuva, não saiu do zero. A Desportiva jogou contra a Portuguesa de Desportos (SP), fora de casa, no estádio Canindé, e tomou o gol logo no início, com dois minutos de jogo. Já no final do primeiro tempo a equipe teve um pênalti não marcado que irritou os jogadores e o treinador Rafael Soriano. Ouça o comentário de Kaíque Dias e André Rodrigues no quadro "Arquibancada CBN".
Arquibancada CBN - 22-05-17.mp3

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