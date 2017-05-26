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Arquibancada CBN

Capixabas jogam 2ª rodada da Série D neste fim de semana

No estádio Engenheiro Araripe, a Desportiva encara o Villa Nova (MG). Já o Espírito Santo encara fora de casa o Boa Vista (RJ)

Publicado em 26 de Maio de 2017 às 20:23

Publicado em 

26 mai 2017 às 20:23
Os clubes capixabas entram em campo neste fim de semana pela Série D do Brasileirão. No estádio Engenheiro Araripe, a Desportiva encara o Villa Nova-MG buscando a primeira vitória na competição, depois da derrota na primeira rodada contra a Portuguesa-SP. A Tiva vai com o time completo.
Já o Espírito Santo encara fora de casa o Boa Vista-RJ. Tendo empatado no primeiro jogo, contra o RB Brasil, a vitória será fundamental para a sequência da equipe na Série D. Sem o colombiano Nicolas Giraldo, que se lesionou e fica de fora do restante da competição, o time anunciou a contratação do atacante Rodrigo Pardal. Ouça.
Arquibancada CBN - 26-05-2017.mp3

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