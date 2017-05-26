Capixabas jogam 2ª rodada da Série D neste fim de semana

Os clubes capixabas entram em campo neste fim de semana pela Série D do Brasileirão. No estádio Engenheiro Araripe, a Desportiva encara o Villa Nova-MG buscando a primeira vitória na competição, depois da derrota na primeira rodada contra a Portuguesa-SP. A Tiva vai com o time completo.

Já o Espírito Santo encara fora de casa o Boa Vista-RJ. Tendo empatado no primeiro jogo, contra o RB Brasil, a vitória será fundamental para a sequência da equipe na Série D. Sem o colombiano Nicolas Giraldo, que se lesionou e fica de fora do restante da competição, o time anunciou a contratação do atacante Rodrigo Pardal. Ouça.