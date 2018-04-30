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Arquibancada CBN

Capixabas ainda buscam primeira vitória na Série D

Na segunda rodada, o Espírito Santo tentou, mas saiu derrotado pelo Macaé

Publicado em 30 de Abril de 2018 às 18:20

Publicado em 

30 abr 2018 às 18:20
A Série D começou, porém, os capixabas ainda buscam a primeira vitória. Na segunda rodada, o Espírito Santo tentou, mas saiu derrotado pelo Macaé, em jogo fora de casa. Até o momento a equipe soma apenas um ponto e enfrenta na próxima rodada o Itumbiara-GO em casa. Por outro lado, o Atlético Itapemirim tenta esquecer a sequência negativa, com derrota para o Uberlândia, pela Série D, e em casa no primeiro jogo da final da Copa Verde contra o Paysandu. Nesta terça-feira a equipe enfrenta o Americano-RJ. Confira os destaques do futebol nesta edição do quadro Arquibancada CBN, com Vinícius Lodi.
 
 
Arquibancada CBN - 30-04-18.mp3

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