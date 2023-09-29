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Arquibancada CBN

Capixaba participa de luta principal do Jungle Fight

Ouça os comentários de Breno Coelho

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 18:07

Publicado em 

29 set 2023 às 18:07
Vitor Costa é dono de um cartel de cinco vitórias e apenas uma derrota
Vitor Costa é dono de um cartel de cinco vitórias e apenas uma derrota Crédito: Arquivo Pessoal
Nesta edição de Arquibancada CBN, Breno Coelho traz como destaque o Jungle Fight, evento do MMA que ocorre neste sábado (30), em Vila Velha. Na disputa pelo cinturão, a luta entre um capixaba e um mineiro é uma das principais da noite.
As rodadas pela Libertadores também foram comentadas. Na última quarta (27), Fluminense e Internacional se enfrentaram e o jogo acabou em empate. Boca Juniors e Palmeiras também se disputaram taça mas o jogo não saiu do 0 a 0.
Outros pontos altos da semana são a vitória do Vasco em cima do Bahia, na última quinta (28), pelo Brasileirão, e a partida entre e Flamengo e Bahia, marcada para o sábado (30). Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 29-09-23

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