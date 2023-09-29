Capixaba participa de luta principal do Jungle Fight

Vitor Costa é dono de um cartel de cinco vitórias e apenas uma derrota Crédito: Arquivo Pessoal

Nesta edição de Arquibancada CBN, Breno Coelho traz como destaque o Jungle Fight, evento do MMA que ocorre neste sábado (30), em Vila Velha. Na disputa pelo cinturão, a luta entre um capixaba e um mineiro é uma das principais da noite.

As rodadas pela Libertadores também foram comentadas. Na última quarta (27), Fluminense e Internacional se enfrentaram e o jogo acabou em empate. Boca Juniors e Palmeiras também se disputaram taça mas o jogo não saiu do 0 a 0.

Outros pontos altos da semana são a vitória do Vasco em cima do Bahia, na última quinta (28), pelo Brasileirão, e a partida entre e Flamengo e Bahia, marcada para o sábado (30). Ouça a conversa completa!