Campeonato Brasileiro: a bola volta a rolar no campo e no Cartola FC

O Campeonato Brasileiro de 2020, popularmente conhecido como Brasileirão - começa neste fim de semana, após os meses de adiamento por conta da pandemia do novo coronavírus. Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza já traz uma prévia das disputas para esse sábado e domingo. É hora de abrir a rodada de apostas! Ouça!