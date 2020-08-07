Campeonato Brasileiro: a bola volta a rolar no campo e no Cartola FC

O Campeonato Brasileiro de 2020, popularmente conhecido como Brasileirão - começa neste fim de semana, após os meses de adiamento por conta da pandemia do novo coronavírus. Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza já traz uma prévia das disputas para esse sábado e domingo. É hora de abrir a rodada de apostas! Ouça!
Arquibancada CBN - 07-08-20
E você quer participar com o Arquibancada CBN e o CBN Cotidiano da liga do Cartola? Basta fazer seu time e entrar na Liga Rede Gazeta. Por lá, nós vamos disputar as melhores pontuações durante o Brasileirão, ter muita resenha e também os que mais pontuarem no mês ganharão brindes.