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Brasileirão tem Flu embalado, Vasco competitivo e Flamengo irregular

Quem análise os cenários é o jornalista Filipe Souza

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 18:07

Publicado em 

24 abr 2023 às 18:07
futebol
futebol Crédito: Pixabay
O Campeonato Brasileiro começou com tudo e a situação dos clube cariocas nesse começo de competição está diferente. O Fluminense chega embalado após o título carioca e a boa fase, com duas vitórias nos dois primeiros jogos e mantendo a liderança, até então. O Flamengo, jogando bem, perdeu para o Internacional com um gol no último minuto (2 a 1) e o Vasco mostrou que pode ser competitivo, após um empate em 2 a 2 com o atual campeão, Palmeiras. Esses e outros destaques nesta edição do Arquibancada CBN, com Filipe Souza. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 24-04-23

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