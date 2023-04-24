Brasileirão tem Flu embalado, Vasco competitivo e Flamengo irregular

O Campeonato Brasileiro começou com tudo e a situação dos clube cariocas nesse começo de competição está diferente. O Fluminense chega embalado após o título carioca e a boa fase, com duas vitórias nos dois primeiros jogos e mantendo a liderança, até então. O Flamengo, jogando bem, perdeu para o Internacional com um gol no último minuto (2 a 1) e o Vasco mostrou que pode ser competitivo, após um empate em 2 a 2 com o atual campeão, Palmeiras. Esses e outros destaques nesta edição do Arquibancada CBN, com Filipe Souza. Ouça a conversa completa!