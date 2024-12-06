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Arquibancada CBN

Brasileirão chega ao fim com Botafogo a caminho do título

Ouça os comentários de Filipe Souza

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 17:38

Publicado em 

06 dez 2024 às 17:38
Savarino marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o Internacional
Savarino marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o Internacional Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Nesta edição de "Arquibancada CBN", o comentarista Filipe Souza analisa as rodadas finais do Campeonato Brasileiro. O desempenho do Botafogo faz acreditar que o time leva o título. Será?
Arquibancada CBN - 06-12-24

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