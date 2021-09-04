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Arquibancada CBN

Brasil vence Chile pelas Eliminatórias da Copa; próximo jogo é contra a Argentina

Os destaques são do comentarista esportivo Filipe Souza

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 01:00

Publicado em 

04 set 2021 às 01:00
Chile x Brasil em Santiago pelas Eliminatórias da Copa do Mundo
Chile x Brasil em Santiago pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza comenta a vitória do Brasil nas Eliminatórias da Copa e os jogos do Brasileirão. Tem também o #BolãoCBN para a partida entre Brasil e Argentina. Ouça:
Arquibancada CBN - 03/09/2021

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