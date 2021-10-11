Brasil só empata com a Colômbia; no Brasileiro, Flamengo vence

Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza destaca o jogo das Eliminatórias da Copa entre Flamengo e Colômbia e comenta os resultados da rodada do Campeonato Brasileiro. Ouça:
Arquibancada CBN - 11/10/2021
Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 18:11
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