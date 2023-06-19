Brasil goleia Guiné em amistoso marcado por ações contra o racismo

No segundo jogo sob o comando do interino Ramon Menezes, o Brasil obteve a primeira vitória, sobre Guiné, em amistoso realizado na Espanha. A partida terminou com o placar tranquilo de 4 a 1, gols de Joelinton, Rodrygo, Militão e Vinicius Junior, protagonista antes, durante e depois do duelo que mobilizou diversas ações fora de campo. Antes de a bola rolar, os jogadores realizaram um protesto contra o racismo, cujo protagonista foi o atacante, que atuou com a camisa 10 pela primeira vez, e deixou sua marca de pênalti no fim. Ouça a conversa completa!