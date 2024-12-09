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Arquibancada CBN

Botafogo vence o São Paulo e conquista o Brasileirão

Ouça os comentários de Breno Coelho

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 18:09

Publicado em 

09 dez 2024 às 18:09
Botafogo campeão do Brasileirão 2024
Botafogo campeão do Brasileirão 2024 Crédito: Vitor Silva
Nesta edição de "Arquibancada CBN", Breno Coelho comenta a vitória do Botafogo sobre o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 09-12-24

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