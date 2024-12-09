Botafogo vence o São Paulo e conquista o Brasileirão

Nesta edição de "Arquibancada CBN", Breno Coelho comenta a vitória do Botafogo sobre o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 09-12-24
Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 18:09
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta