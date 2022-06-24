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Arquibancada CBN

Botafogo e Fluminense se enfrentam neste domingo (26) pelo Brasileirão

Ouça o comentarista esportivo Filipe Souza

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 17:39

Publicado em 

24 jun 2022 às 17:39
Fluminense venceu o Flamengo, em jogo na Arena Corinthians pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021
Fluminense Crédito: Lucas Merçon/Fluminense F.C.
Neste domingo (26), às 16 horas, Botafogo e Fluminense se enfrentam em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Esse e outros destaques são assunto no Arquibancada CBN, com Filipe Souza. Ouça:
ARQUIBANCADA CBN - 24-06-22

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