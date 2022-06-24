Botafogo e Fluminense se enfrentam neste domingo (26) pelo Brasileirão

Neste domingo (26), às 16 horas, Botafogo e Fluminense se enfrentam em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Esse e outros destaques são assunto no Arquibancada CBN, com Filipe Souza. Ouça:
ARQUIBANCADA CBN - 24-06-22
Publicado em 24 de Junho de 2022 às 17:39
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