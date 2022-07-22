Atlético-MG x Corinthians: partida movimenta o fim de semana do futebol

Nesta edição do Arquibancada CBN um dos destaques é a partida Atlético-MG x Corinthians, no domingo (24), às 18h, pela Série A do Brasileirão. Confira a conversa completa!
Arquibancada CBN - 22-07-22
Publicado em 22 de Julho de 2022 às 17:41
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