Atlético Itapemirim vence nos pênaltis e conquista feito inédito

Pela primeira vez no futebol capixaba uma equipe conseguiu conquistar as duas principais competições do Estado. O Atlético Itapemirim derrotou o Espírito Santo nos pênaltis e pela primeira vez levantou a taça da Copa Espírito Santo. Com o título, o Atlético Itapemirim deve disputar em 2018 três competições: o Campeonato Brasileiro da Série D, a Copa do Brasil e a Copa Verde. Os destaques da campanha e da vitória do Galo da Vila estão no quadro Arquibancada CBN, com os jornalistas Eduardo Dias e Luciana Castro. Confira!