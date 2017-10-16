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Atlético Itapemirim vence nos pênaltis e conquista feito inédito

O Atlético Itapemirim derrotou o Espírito Santo nos pênaltis e pela primeira vez levantou a taça da Copa Espírito Santo

Publicado em 16 de Outubro de 2017 às 18:19

Publicado em 

16 out 2017 às 18:19
Pela primeira vez no futebol capixaba uma equipe conseguiu conquistar as duas principais competições do Estado. O Atlético Itapemirim derrotou o Espírito Santo nos pênaltis e pela primeira vez levantou a taça da Copa Espírito Santo. Com o título, o Atlético Itapemirim deve disputar em 2018 três competições: o Campeonato Brasileiro da Série D, a Copa do Brasil e a Copa Verde. Os destaques da campanha e da vitória do Galo da Vila estão no quadro Arquibancada CBN, com os jornalistas Eduardo Dias e Luciana Castro. Confira!
Arquibancada CBN - 16-10-17.mp3

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