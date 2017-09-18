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Arquibancada CBN

Atlético Itapemirim é o último classificado para as sêmis da Copa ES

O Vitória, adversário na disputa pela classificação, derrotou o Linhares por 2 a 0, porém, por conta do saldo de gols, não passou para a próxima fase

Publicado em 18 de Setembro de 2017 às 19:25

Publicado em 

18 set 2017 às 19:25
Com gol de Geraldo, aos 44 minutos do segundo tempo, o Atlético Itapemirim conquistou a vaga para as semifinais da Copa Espírito Santo. O Vitória, adversário na disputa pela classificação, derrotou o Linhares por 2 a 0, porém, por conta do saldo de gols, não passou para a próxima fase. A equipe alvianil precisava de pelo menos mais dois gols para avançar pela Chave B. Na outra chave, o Rio Branco venceu o Serra por 1 a 0 e garantiu a primeira colocação, seguido pelo Espírito Santo, que ganhou do Real Noroeste por 3 a 1. Estes e outros destaques do esporte, no quadro Arquibancada CBN.
Arquibancada CBN - 18-09-17.mp3
Confira os confrontos das sêmis:
Rio Branco x Atlético Itapemirim
Desportiva x Espírito Santo
Brasileirão
A polêmica da rodada foi protagonizada pelo atacante Jô ao marcar o gol contra o Vasco da Gama, já nos últimos minutos do jogo. Após cruzamento na área, o jogador corinthiano desviou na bola com o braço, empurrando-a para o fundo da rede. Com o resultado positivo, o alvinegro paulista abre 10 pontos de vantagem para o Grêmio, segundo colocado, que perdeu para a Chapecoense por 1 a 0. Está cada vez mais difícil seguir o Corinthians.
Os principais resultados da 24ª rodada:
Corinthians 1x0 Vasco
Grêmio 0x1 Chapecoense
Flamengo 2x0 Sport
Botafogo 2x0 Santos
Atlético-PR 3x1 Fluminense
Vitória 1x2 São Paulo

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