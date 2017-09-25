Atlético Itapemirim e Espírito Santo saem na frente na Copa ES

Neste fim de semana começaram as semifinais da Copa Espírito Santo. As equipes que terminaram as suas chaves na segunda colocação venceram. O Espírito Santo venceu a Desportiva de virada, por 2 a 1, com gols de Ranieri e Zé Gatinha. Edinho ainda desperdiçou um pênalti, defendido pelo goleiro Alan Faria. Confira a análise do jornalista Eduardo Dias, no quadro Arquibancada CBN.
No outro jogo, o Atlético Itapemirim derrotou o Rio Branco por 1 a 0. O lateral-esquerdo Marcos Felipe fez o gol decisivo.
Arquibancada CBN - 25-09-17.mp3
Confira os jogos da volta:
Rio Branco x Atlético Itapemirim – Kléber Andrade – 11h – 01/10
Desportiva x Espírito Santo – Engenheiro Araripe – 15h - 30/09
Brasileirão
No clássico majestoso, o Corinthians arrancou o empate contra o São Paulo, em mais uma atuação polêmica da arbitragem. A equipe permanece 10 pontos à frente do segundo colocado, o Santos, que venceu o Atlético-PR, e passou o Grêmio, que perdeu para o Bahia. O Palmeiras vem logo atrás.
Jogando em casa contra o Avaí, o Flamengo empatou e ficou fora do G-6. Enquanto isso, outro carioca está entre os seis melhores: o Botafogo venceu o Coritiba fora de casa e está na sexta colocação. A 25ª rodada termina nesta segunda-feira (25), com o confronto entre Sport e Vasco.
Confira os placares dos principais jogos da rodada:
Flamengo 1x1 Avaí
Santos 1x0 Atlético-PR
São Paulo 1x1 Corinthians
Fluminense 0x1 Palmeiras
Coritiba 2x3 Botafogo
Bahia 1x0 Grêmio